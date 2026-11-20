Взрывы в Киеве 20 ноября прогремели во время атаки баллистическими ракетами. После этого в трех районах столицы вспыхнули пожары.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация (КГВА).

Обновлено в 07:18 Сейчас смотрят

Взрывы в Киеве 20 ноября: что известно

Еще до того, как в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении всех зафиксированных баллистических ракет в сторону столицы. По предварительной информации КГВА, в Оболонском районе в результате российской атаки загорелось трехэтажное здание. Мэр Виталий Кличко уточнил, что пожар возник после попадания обломка ракеты. В Голосеевском районе зафиксировано попадание на территории инфраструктурного объекта. Ранее сообщалось о возгорании офисного здания на его территории. В Подольском районетакже возник пожар в здании нежилой застройки. В результате ракетных ударов также поврежден объект критической инфраструктуры столицы. Кроме того, в результате ракетного удара повреждены три моста столицы — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный. Из-за затруднений с сообщением между берегами столицы Кличко призвал киевлян без крайней необходимости не пользоваться личными автомобилями. Мэр также обратился к предприятиям и учреждениям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. На момент сообщения Кличко ракетная атака на Киев продолжалась. Экстренные службы работают над ликвидацией ее последствий. Информация о пострадавших и окончательных масштабах повреждений в результате взрывов в Киеве 20 ноября уточняется. На данный момент известно, что в результате взрывов в Киеве 20 ноября погибли три человека — это сотрудники Кводоканала. Еще 15 человек получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь. Окончательные масштабы повреждений в результате взрывов в Киеве 20 ноября уточняются.

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