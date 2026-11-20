Взрывы в Киеве 20 ноября: после баллистического удара вспыхнули пожары, есть погибшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Киеве 20 ноября прогремели во время атаки баллистическими ракетами. После этого в трех районах столицы вспыхнули пожары.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация (КГВА).
Обновлено в 07:18
Взрывы в Киеве 20 ноября: что известно
Еще до того, как в Киеве раздались взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении всех зафиксированных баллистических ракет в сторону столицы.
По предварительной информации КГВА, в Оболонском районе в результате российской атаки загорелось трехэтажное здание.
Мэр Виталий Кличко уточнил, что пожар возник после попадания обломка ракеты.
В Голосеевском районе зафиксировано попадание на территории инфраструктурного объекта. Ранее сообщалось о возгорании офисного здания на его территории.
В Подольском районетакже возник пожар в здании нежилой застройки.
В результате ракетных ударов также поврежден объект критической инфраструктуры столицы.
Кроме того, в результате ракетного удара повреждены три моста столицы — Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный.
Из-за затруднений с сообщением между берегами столицы Кличко призвал киевлян без крайней необходимости не пользоваться личными автомобилями.
Мэр также обратился к предприятиям и учреждениям с просьбой по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.
На момент сообщения Кличко ракетная атака на Киев продолжалась. Экстренные службы работают над ликвидацией ее последствий.
Информация о пострадавших и окончательных масштабах повреждений в результате взрывов в Киеве 20 ноября уточняется.
На данный момент известно, что в результате взрывов в Киеве 20 ноября погибли три человека — это сотрудники Кводоканала. Еще 15 человек получили ранения. Им оказывают медицинскую помощь.
Окончательные масштабы повреждений в результате взрывов в Киеве 20 ноября уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.