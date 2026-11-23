Число погибших в результате российской атаки на Дымер в Киевской области 22 ноября 2026 года выросло до 11 человек. Поисково-спасательная операция на месте разрушенного жилого дома продолжается.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Дымер 22 ноября: количество погибших

Ночью спасатели продолжали разбирать завалы пятиэтажного дома в Дымере, который накануне атаковали российские войска.

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К утру 23 ноября количество погибших в Дымере возросло до 11 человек — в 07:23 из-под завалов достали тело еще одной жертвы.

Сейчас на месте атаки в Дымере 22 ноября идет разбор завалов и поиски людей.

Сегодня, 23 ноября, в Киевской области объявлен День траура по жертвам российской атаки на Дымер 22 ноября.

Атака на Дымер 22 ноября: что известно о спасенных

В половине четвертого утра во время поисково-спасательных работ из-под завалов удалось спасти живой 79-летнюю женщину. Ее госпитализировали, медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Вечером 22 ноября представители ГСЧС спасли семилетнего Давида, который провел под завалами разрушенной многоэтажки почти 14 часов. Сначала они нашли вещи мальчика, которые узнали его родные, а потом добрались до самого ребенка.

— Ты Давид? — спросил спасатель. — Я Давид, не спешите, со мной все хорошо! — ответил мальчик.

По предоставленной информации, ребенок находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Атака на Дымер 22 ноября: что известно

На рассвете 22 ноября российские войска атаковали Дымер в Вышгородском районе Киевской области ударными дронами. Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив квартиры с первого по пятый этаж.

В результате атаки также были повреждены магазин и детский сад. Среди пострадавших — 16-летний парень, которого госпитализировали с осколочными ранениями руки.

Спасатели эвакуировали из дома 10 человек, в частности двух детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.