Российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал автомобиль, который доставлял хлеб и продукты жителям Краснопольской общины Сумской области.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Атака на Краснопольскую общину 23 ноября: что известно

В Краснопольской общине российский FPV-дрон на оптоволокне попал в машину, которая доставляла местным жителям продукты и хлеб. Удар произошел как раз во время разгрузки товара.

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В результате атаки автомобиль загорелся. Поскольку машина стояла рядом с магазином, была угроза распространения пламени на здание.

Спасатели потушили пожар и не дали огню перекинуться на магазин.

По предварительной информации ГСЧС, пострадавших в результате атаки FPV-дрона на Краснопольскую общину нет.

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