Днем в понедельник, 23 ноября, прогремели мощные взрывы в Киеве во время атаки российскими дронами. В четырех районах столицы зафиксировано падение обломков и возгорание автомобилей, в том числе на территории объекта критической инфраструктуры. Известно о пяти раненых, среди которых гражданин США.

Обновлено в 17:12. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Атака на Киев 23 ноября: какие последствия

По уточненной информации, в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Печерском районах зафиксировано падение обломков и возгорание автомобилей.

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Медики госпитализировали пятерых пострадавших. Среди раненых есть гражданин Соединенных Штатов Америки.

В Подольском районе предварительно, дрон попал в кровлю шестиэтажного жилого дома.

По обновленным данным, в Шевченковском районе в результате падения обломков загорелись два автомобиля, возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены балконы на 2-4-м этажах. Из дома спасли двух человек.

В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелись автомобили на территории объекта критической инфраструктуры.

В Печерском районе, по предварительной информации Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков также возникло возгорание автомобиля.

Соответствующие подразделения и медицинские бригады направляются на места вызовов для ликвидации пожаров и оказания помощи пострадавшим.

Утром 23 ноября раздавались взрывы в Киеве во время российской атаки. Тогда обломки беспилотников упали в Подольском районе, а в Святошинском — на территории двух учебных заведений.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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