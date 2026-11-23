Атака на Киев: есть попадание в жилой дом, возгорание авто и пострадавшие в центреДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Днем в понедельник, 23 ноября, прогремели мощные взрывы в Киеве во время атаки российскими дронами. В четырех районах столицы зафиксировано падение обломков и возгорание автомобилей, в том числе на территории объекта критической инфраструктуры. Известно о пяти раненых, среди которых гражданин США.
Обновлено в 17:12. Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.
Атака на Киев 23 ноября: какие последствия
По уточненной информации, в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Печерском районах зафиксировано падение обломков и возгорание автомобилей.
Медики госпитализировали пятерых пострадавших. Среди раненых есть гражданин Соединенных Штатов Америки.
В Подольском районе предварительно, дрон попал в кровлю шестиэтажного жилого дома.
По обновленным данным, в Шевченковском районе в результате падения обломков загорелись два автомобиля, возник пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены балконы на 2-4-м этажах. Из дома спасли двух человек.
В Голосеевском районе из-за падения обломков загорелись автомобили на территории объекта критической инфраструктуры.
В Печерском районе, по предварительной информации Киевской городской военной администрации, в результате падения обломков также возникло возгорание автомобиля.
Соответствующие подразделения и медицинские бригады направляются на места вызовов для ликвидации пожаров и оказания помощи пострадавшим.
Утром 23 ноября раздавались взрывы в Киеве во время российской атаки. Тогда обломки беспилотников упали в Подольском районе, а в Святошинском — на территории двух учебных заведений.
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