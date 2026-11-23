Российские войска в течение 22 ноября и в ночь на 23 ноября атаковали Житомирскую область.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирскую область 23 ноября: что известно

По словам Виталия Бунечко, в Коростенском районе в результате падения обломков российского дрона повреждены хозяйственное здание и окна частного жилого дома.

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Кроме того, российский дрон нанес удар по тепловозу возле железнодорожной станции.

В Житомирском районе под ударом российских войск оказался детский сад.

В результате атак возникли пожары, которые оперативно потушили подразделения ГСЧС.

По информации Житомирской ОВА, погибших и пострадавших в результате атаки на Житомирскую область нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.