Атака на Житомирскую область 23 ноября: под ударом был детский сад и железная дорогаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Российские войска в течение 22 ноября и в ночь на 23 ноября атаковали Житомирскую область.
Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Атака на Житомирскую область 23 ноября: что известно
По словам Виталия Бунечко, в Коростенском районе в результате падения обломков российского дрона повреждены хозяйственное здание и окна частного жилого дома.
Кроме того, российский дрон нанес удар по тепловозу возле железнодорожной станции.
В Житомирском районе под ударом российских войск оказался детский сад.
В результате атак возникли пожары, которые оперативно потушили подразделения ГСЧС.
По информации Житомирской ОВА, погибших и пострадавших в результате атаки на Житомирскую область нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.