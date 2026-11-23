В Хмельницком СБУ и Национальная полиция раскрыли сеть мошеннических кол-центров, участники которой звонили людям и выманивали деньги.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

Мошеннические кол-центры в Хмельницком: что известно

По данным следствия, участники сети звонили потенциальным жертвам и с помощью психологического воздействия и методов социальной инженерии выманивали у них деньги.

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Чтобы скрыть свою деятельность, организатор и его сообщники устроили подпольные кол-центры в 11 собственных и арендованных квартирах в Хмельницком.

Между собой участники сети общались через специально созданный чат в мессенджере, избегая прямых телефонных звонков. Для конспирации они использовали никнеймы, которые регулярно меняли.

Во время обысков в квартирах задержанных правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, черновые записи и деньги, которые, по версии следствия, могли быть получены преступным путем.

Организатору и 11 его сообщникам сообщили о подозрении по частям 1 и 2 статьи 255-4 Уголовного кодекса Украины — создание мошеннической организованной группы, использующей электронные средства связи, руководство ею или ее структурной частью, а также участие в такой группе.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Правоохранители выявляют других лиц, которые могли быть причастны к деятельности этой сети.