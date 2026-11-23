Взрывы в Харькове прогремели утром 23 ноября во время атаки российских беспилотников.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 23 ноября: что известно

Около 06:27 Воздушные силы ВСУ предупредили о приближении беспилотников к Харькову.

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Впоследствии мэр Харькова заявил об ударе реактивного дрона по Индустриальному району города.

Уже через несколько минут прогремели повторные взрывы.

Кроме того, по словам Терехова, российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Шевченковском районе Харькова. В результате удара были повреждены два десятка окон и несколько машин, припаркованных во дворе.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, дрон попал во второй этаж. На данный момент известно о двух пострадавших в результате взрывов в Харькове 23 ноября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.