Взрывы в Киеве 23 ноября: обломки упали на склад и территорию двух учебных заведенийДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Киеве прогремели утром 23 ноября, когда российские беспилотники атаковали столицу.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.
Взрывы в Киеве 23 ноября: что известно
Взрывы в Киеве сегодня, 23 ноября, прогремели ориентировочно в 07:15.
За две минуты до этого в Воздушных силах ВСУ писали о пролете реактивного беспилотника над столицей.
В частности, в 07:14 была фиксация над Подолом, а в 07:15 — над Святошином.
Около 07:32 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотника на складское здание в Подольском районе столицы.
По его словам, пожара на месте падения обломков не возникло. Экстренные службы выехали на место происшествия.
Информации о пострадавших в данный момент нет.
Еще чуть позже стало известно о падении обломков на территории двух учебных заведений в Святошинском районе.
Окончательные последствия взрывов в Киеве 23 ноября уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.