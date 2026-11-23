Взрывы в Киеве прогремели утром 23 ноября, когда российские беспилотники атаковали столицу.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская военная администрация.

Взрывы в Киеве 23 ноября: что известно

Взрывы в Киеве сегодня, 23 ноября, прогремели ориентировочно в 07:15.

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За две минуты до этого в Воздушных силах ВСУ писали о пролете реактивного беспилотника над столицей.

В частности, в 07:14 была фиксация над Подолом, а в 07:15 — над Святошином.

Около 07:32 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков беспилотника на складское здание в Подольском районе столицы.

По его словам, пожара на месте падения обломков не возникло. Экстренные службы выехали на место происшествия.

Информации о пострадавших в данный момент нет.

Еще чуть позже стало известно о падении обломков на территории двух учебных заведений в Святошинском районе.

Окончательные последствия взрывов в Киеве 23 ноября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.