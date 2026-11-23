Взрывы в Лозовой Харьковской области прогремели 23 ноября в результате российской атаки.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По данным Харьковской ОВА, в результате российской атаки на Лозовую 23 ноября в квартире жилого дома возник пожар. Также загорелись четыре легковых и один грузовой автомобиль.

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Позже в ГСЧС уточнили, что один из ударов ударного беспилотника пришелся на двор девятиэтажного жилого дома в центре города. В результате удара загорелись машины и квартира на шестом этаже.

По другому адресу случился пожар на территории частного сектора. Также пострадали жилые дома.

По словам Олега Синегубова, в результате взрывов в Лозовой пострадали 11 человек.

По предварительным данным ГСЧС, число пострадавших в Лозовой выросло до 12 человек.

Как сообщил в комментарии Суспільному директор Центра экстренной медицинской помощи Харьковской области Виктор Забашта, на одном из мест происшествия было как минимум девять пострадавших, на другом — трое.

Сейчас все очаги пожаров ликвидированы. К ликвидации последствий российских ударов привлекались подразделения ГСЧС и спасатели из местных общин.