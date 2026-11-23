Сегодня днем ​​раздались взрывы в Запорожье. Сначала россияне атаковали Вознесеновский район.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 23 ноября: что известно

Около 12:00 Михаил Семикин сообщил о попадании в здание неработающей частной клиники. По его словам, в результате атаки один человек получил ранения, трое погибли.

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На третьем этаже здания возник пожар. Спасатели ГСЧС ее локализовали.

Впоследствии Михаил Семикин сообщил, что враг атаковал центр города. Удар пришелся по открытому участку. Предварительно, людей не задело.

20 ноября вражеский FPV-дрон атаковал трамвай в Заводском районе Запорожья. Одна женщина получила осколочные ранения.

17 ноября российские войска нанесли удар по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки погибли два человека: мужчина и женщина. Число пострадавших возросло до 42 человек. Повреждены производственные и складские помещения в трех районах города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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