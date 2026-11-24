Из Молдовы в Украину экстрадировали старшего лейтенанта воинской части из Тернопольской области, которого подозревают в систематическом избиении подчинных.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Экстрадиция военного из Молдовы в Украину: что известно

По данным ГБР, старший лейтенант командовал взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области. Во время выполнения задач по строительству укреплений в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях он, по версии следствия, применял насилие к подчиненным.

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Правоохранители зафиксировали три эпизода предполагаемых пыток военнослужащих.

В частности, в Днепропетровской области офицер избивал двух солдат руками и ногами за действия, которые сам считал дисциплинарными нарушениями.

Недалеко от Авдеевки он, по данным следствия, нанес другому военному многочисленные удары ногами по ребрам, после чего приказал привязать его за руки к деревянной конструкции в виде креста.

По версии правоохранителей, таким образом подозреваемый хотел символизировать распятие накануне католической Пасхи.

Кроме того, офицер запугивал пострадавших, угрожал последствиями неповиновения и ссылался на влиятельные связи своего отца.

Когда правоохранители начали выяснять обстоятельства пыток, военнослужащий покинул Украину. По информации ГБР, ночью он незаконно переплыл Днестр и оказался в Молдове, где впоследствии подал заявление на получение статуса беженца.

Следователи установили, где он находится, объявили его в международный розыск и подготовили документы для экстрадиции.

Подозреваемого передали украинской стороне через пункт пропуска Могилев-Подольский — Отач. Экстрадицию провели совместно с Офисом генерального прокурора и Военной службой правопорядка ВСУ.

Еще в 2024 году офицеру заочно сообщили о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины — пытки и незаконное лишение свободы человека с причинением физических страданий.

После возвращения в Украину суд применил к нему ранее избранную меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

За инкриминируемые правонарушения военному грозит до 10 лет лишения свободы. Отдельно расследуют факт дезертирства во время побега за границу.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители также проверяют информацию о возможных других случаях насилия в отношении подчиненных.