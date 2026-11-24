Взрывы в Виннице прогремели утром 24 ноября во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Первые взрывы в Виннице прогремели около шести утра. По предварительной информации мэра Сергея Моргунова, в результате сбивания российского беспилотника возник пожар.

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На место прибыли спасатели.

Позже Сергей Моргунов сообщил о повторной российской атаке на Винницу. По его словам, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры.

Позже первый заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная уточнила, что в результате российской атаки повреждены гражданское предприятие и объект энергетической инфраструктуры.

Кроме того, повреждениям подверглись две остановки общественного транспорта, четыре автомобиля, троллейбус и прилегающие здания.

Из-за взрывов в Виннице 24 ноября троллейбусы №1, 4 и 7 курсируют через разворот возле магазина Грош. До ул. Луговой запустили автобусы и троллейбусы с автономным ходом.

По обновленным данным, пострадали четверо мужчин. Все получили травмы легкой степени тяжести. Трем медики оказали помощь на месте, одного госпитализировали.

Сейчас соответствующие службы работают над ликвидацией последствий российской атаки.