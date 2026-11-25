Вечером в среду произошла атака на Кривой Рог реактивными дронами. Россияне ударили по объекту инфраструктуры вблизи города. Вспыхнул пожар, есть значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Атака на Кривой Рог 25 ноября: какие последствия

— Враг нанес удар двумя реактивными Шахедами рядом с Кривым Рогом по объекту инфраструктуры, — рассказал Вилкул.

Позже россияне нанесли еще один удар реактивным Шахедом по объекту инфраструктуры в Центрально-Городском районе.

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— Пожары. Приступили к аварийно-спасательной операции. Разрушения значительные, — добавил глава Совета обороны города.

В 22:06 Воздушные силы предупреждали о движении реактивных дронов с юга в направлении Кривого Рога.

Напомним, вечером 20 ноября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Две баллистические ракеты попали в парковку популярного ресторана в центре города.

В заведении находились посетители и персонал. После ракетного удара на вызов прибыла бригада экстренной медицинской помощи.

После начала аварийно-спасательной операции враг нанес еще два удара реактивными Шахедами.

Два человека погибли и 40 получили ранения в результате атаки на Кривой Рог 20 ноября.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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