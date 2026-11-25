Поздно вечером 24 ноября российские войска атаковали Киев беспилотниками.

Об этом сообщили полиция Киева, Шевченковский районный суд города Киева и Киевводоканал.

Атака на Киев 24 ноября: что известно

По данным правоохранителей, в Шевченковском районе из-за попадания российского беспилотника во двор многоэтажки возник пожар на первом и втором этажах 16-этажного жилого дома. Сейчас смотрят Также пострадали соседние многоэтажки, детский сад, офисное помещение, отель и автомобили. В результате российского обстрела 24 ноября повреждения также получило здание Шевченковского районного суда Киева. В суде подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного осуществления правосудия. Участников судебных процессов и посетителей попросили с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Если в организации работы суда что-то изменится, об этом сообщат на его официальном сайте. Сейчас известно, что в результате российской атаки пострадали трое местных жителей в возрасте 21, 59 и 74 лет. Медики оказали им необходимую помощь без госпитализации. Полицейские документируют последствия обстрела, фиксируют повреждения и принимают заявления от граждан.

Проблемы с водоснабжением в Киеве после атаки

В Киевводоканале сообщили, что из-за интенсивных российских атак на критическую инфраструктуру столицы коммунальные системы города продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях.

Оборудование предприятия подвергается значительным нагрузкам, поэтому жителей Киева призвали максимально экономно использовать воду.

Промышленным предприятиям и другим крупным потребителям рекомендовали по возможности сократить использование воды в производственных и технологических процессах, а также отложить работы, требующие значительного водопотребления.

В Киевводоканале объяснили, что снижение потребления воды поможет снизить нагрузку на оборудование и обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.