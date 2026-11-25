Атака на Киев: повреждены многоэтажки, гостиница, детсад и суд, есть раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Поздно вечером 24 ноября российские войска атаковали Киев беспилотниками.
Об этом сообщили полиция Киева, Шевченковский районный суд города Киева и Киевводоканал.
Атака на Киев 24 ноября: что известно
По данным правоохранителей, в Шевченковском районе из-за попадания российского беспилотника во двор многоэтажки возник пожар на первом и втором этажах 16-этажного жилого дома.
Также пострадали соседние многоэтажки, детский сад, офисное помещение, отель и автомобили.
В результате российского обстрела 24 ноября повреждения также получило здание Шевченковского районного суда Киева.
В суде подчеркнули, что принимают все необходимые меры для обеспечения бесперебойного осуществления правосудия.
Участников судебных процессов и посетителей попросили с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам. Если в организации работы суда что-то изменится, об этом сообщат на его официальном сайте.
Сейчас известно, что в результате российской атаки пострадали трое местных жителей в возрасте 21, 59 и 74 лет. Медики оказали им необходимую помощь без госпитализации.
Полицейские документируют последствия обстрела, фиксируют повреждения и принимают заявления от граждан.
Проблемы с водоснабжением в Киеве после атаки
В Киевводоканале сообщили, что из-за интенсивных российских атак на критическую инфраструктуру столицы коммунальные системы города продолжают работать в чрезвычайно сложных условиях.
Оборудование предприятия подвергается значительным нагрузкам, поэтому жителей Киева призвали максимально экономно использовать воду.
Промышленным предприятиям и другим крупным потребителям рекомендовали по возможности сократить использование воды в производственных и технологических процессах, а также отложить работы, требующие значительного водопотребления.
В Киевводоканале объяснили, что снижение потребления воды поможет снизить нагрузку на оборудование и обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и водоотведения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: полиция Киева