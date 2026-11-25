Вечером 24 ноября российские войска атаковали Ковельский район на Волыни реактивными беспилотниками типа Shahed. В результате удара пострадали пять человек и возникли пожары.

Об этом сообщают Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС Украины) и временный исполняющий обязанности руководителя Волынской областной военной администрации Роман Романюк.

Ночная атака на Ковельский район на Волыни

По информации ГСЧС Украины, в результате вечернего российского удара по району Ковеля пострадали пять человек. На месте попадания загорелись три грузовых и два легковых автомобиля, а также гражданское здание.

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К ликвидации последствий атаки от ГСЧС привлекались 50 спасателей и девять единиц техники. Пожарные успешно ликвидировали все очаги возгорания.

Как уточнили в Волынской ОВА, под ударом оказалась Ковельская община — во время воздушной тревоги в небе зафиксировали по меньшей мере три реактивных Shahed.

Первый дрон поразили силы мобильно-огневой группы, его обломки упали на территорию автостоянки комплекса отдыха. На месте возник пожар, а три человека получили осколочные ранения. Им оказали медицинскую помощь, а пожар был потушен.

Вторая цель упала на территории другого предприятия. Там обошлось без травмированных и погибших.

Третий беспилотник подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Его падение прошло без разрушений и пострадавших.

В Волынской ОВА пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления, призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях до отбоя, напомнив, что опасность представляют не только сами вражеские дроны, но и их обломки.

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину 112 ударными беспилотниками типа Shahed и другими, сообщают Воздушные силы ВСУ. Однако силам ПВО удалось обезвредить 88 дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 736-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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