Атака на Запорожье 26 ноября: погиб человек, четверо раненыДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В четверг, 26 ноября, россияне совершили атаку на Запорожье. В результате удара по Днепровскому району погиб человек.
Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Атака на Запорожье 26 ноября: какие последствия
По информации главы ОВА, россияне ударили по Днепровскому району города.
В результате атаки на Запорожье погиб человек, еще четверо получили ранения.
Напомним, 25 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Шевченковскому району Запорожья.
В результате атаки в городе получили повреждения многоэтажные жилые дома и автомобили. Из-за разрушения энергетической инфраструктуры, вызванного российскими обстрелами, часть жителей Запорожской области осталась без электроснабжения.
В результате удара ранения получили шестеро человек.
В ночь на 26 ноября российская армия выпустила по Украине баллистические ракеты и 113 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 87 вражеских БпЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.