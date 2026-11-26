В четверг, 26 ноября, россияне совершили атаку на Запорожье. В результате удара по Днепровскому району погиб человек.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Атака на Запорожье 26 ноября: какие последствия

По информации главы ОВА, россияне ударили по Днепровскому району города.

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В результате атаки на Запорожье погиб человек, еще четверо получили ранения.

Напомним, 25 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по Шевченковскому району Запорожья.

В результате атаки в городе получили повреждения многоэтажные жилые дома и автомобили. Из-за разрушения энергетической инфраструктуры, вызванного российскими обстрелами, часть жителей Запорожской области осталась без электроснабжения.

В результате удара ранения получили шестеро человек.

В ночь на 26 ноября российская армия выпустила по Украине баллистические ракеты и 113 беспилотников. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 87 вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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