В Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома взорвался туристический газовый баллон. По предварительной информации, никто не пострадал.

Об этом сообщила полиция Киева в четверг, 26 ноября.

В многоэтажке Киева взорвался газовый баллон

Взрыв произошел сегодня, около 15:00, в квартире на 22-м этаже дома на улице Драгоманова. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.

Сейчас смотрят

Правоохранители установили, что взорвался туристический газовый баллон. В этот момент жильцы квартиры готовили еду.

— По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, 1 ноября в одной из квартир многоэтажного дома в Дарницком районе Киева также взорвался туристический газовый баллон.

После взрыва возгорания не произошло. Погибших и пострадавших нет.

В ГСЧС призывают жителей не использовать туристические газовые баллоны и горелки в квартирах.

Газовые баллоны следует держать подальше от источников тепла и нагревательных приборов, не оставлять под прямыми солнечными лучами.

Фото: полиция Киева

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.