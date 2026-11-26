В Дарницком районе Киева во время приготовления еды взорвался газовый баллонДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома взорвался туристический газовый баллон. По предварительной информации, никто не пострадал.
Об этом сообщила полиция Киева в четверг, 26 ноября.
В многоэтажке Киева взорвался газовый баллон
Взрыв произошел сегодня, около 15:00, в квартире на 22-м этаже дома на улице Драгоманова. На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и другие экстренные службы.
Правоохранители установили, что взорвался туристический газовый баллон. В этот момент жильцы квартиры готовили еду.
— По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, 1 ноября в одной из квартир многоэтажного дома в Дарницком районе Киева также взорвался туристический газовый баллон.
После взрыва возгорания не произошло. Погибших и пострадавших нет.
В ГСЧС призывают жителей не использовать туристические газовые баллоны и горелки в квартирах.
Газовые баллоны следует держать подальше от источников тепла и нагревательных приборов, не оставлять под прямыми солнечными лучами.
Фото: полиция Киева