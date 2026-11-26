Семь человек пострадали во время вечерних взрывов в Киеве, когда армия РФ атаковала столицу баллистикой.

Такие данные утром 26 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Киеве 25 ноября: что известно

Взрывы в Киеве начались еще поздно вечером 25 ноября во время баллистической атаки на город.

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По информации городского главы Виталия Кличко, в Деснянском районе столицы зафиксирован удар по зданию на территории промышленной зоны.

Кроме того, по предварительным данным, в этом же районе зафиксировано попадание в другое нежилое здание. Поступила информация о его разрушении.

Под вражеским ударом также оказался торговый центр в Деснянском районе. На места попаданий направили экстренные службы.

Спасатели эвакуировали двух взрослых и двоих детей.

Утром 26 ноября стало известно, что количество пострадавших возросло до семи.

Три человека находятся в больнице. Двое из них — в тяжелом состоянии.

Окончательные последствия взрывов в Киеве уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 737-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.