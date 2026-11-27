Шесть человек пострадали в Харьковской области во время атаки на Изюм сегодня ночью 27 ноября.

Об этом сообщили в городской военной администрации.

Атака на Изюм сегодня ночью: что известно

Атака на Изюм сегодня ночью была комбинированной.

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Ориентировочно в 23:30 26 ноября российские войска открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по району ИПЗ.

В результате первой атаки на Изюм, по предварительным данным, подверглись повреждениям несколько многоквартирных жилых домов, административные здания, коммунальное предприятие, автомобили. На местах ударов бушевал пожар.

Меньше чем через час, около 00:24 27 ноября, от прилетов уже ударных беспилотников вспыхнуло хозяйственное здание.

Подверглись разрушениям соседние частные дома в районе железнодорожного рынка.

Произошло также возгорание после попадания в многоквартирный жилой дом в южной части Изюма.

В данный момент известно о шести пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь.

Остальные детали атаки на Изюм уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Изюмская ГВА

Фото: Изюмская ГВА

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