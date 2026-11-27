Атака на Изюм: пожары после ударов дронами и снарядами из РСЗО, есть раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Шесть человек пострадали в Харьковской области во время атаки на Изюм сегодня ночью 27 ноября.
Об этом сообщили в городской военной администрации.
Атака на Изюм сегодня ночью: что известно
Атака на Изюм сегодня ночью была комбинированной.
Ориентировочно в 23:30 26 ноября российские войска открыли огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по району ИПЗ.
В результате первой атаки на Изюм, по предварительным данным, подверглись повреждениям несколько многоквартирных жилых домов, административные здания, коммунальное предприятие, автомобили. На местах ударов бушевал пожар.
Меньше чем через час, около 00:24 27 ноября, от прилетов уже ударных беспилотников вспыхнуло хозяйственное здание.
Подверглись разрушениям соседние частные дома в районе железнодорожного рынка.
Произошло также возгорание после попадания в многоквартирный жилой дом в южной части Изюма.
В данный момент известно о шести пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь.
Остальные детали атаки на Изюм уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Изюмская ГВА
Фото: Изюмская ГВА