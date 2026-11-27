РФ атаковала энергетическую и логистическую инфраструктуру Житомирщины: есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Россия атаковала энергетическую и логистическую инфраструктуру Житомирской области.
- Под ударом оказались Житомирский и Коростенский районы.
- Два человека пострадали, один госпитализирован.
За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали объекты энергетической и логистической инфраструктуры на Житомирщине.
Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
Атака на Житомирщину
Под вражескими ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома в Житомирском и Коростенском районах.
В результате российских атак пострадали два человека. Один человек находится в больнице.
Также взрывами уничтожены гражданские автомобили, повреждены частные жилые дома.
Все пожары подразделения ГСЧС ликвидировали.
Ночью 23 ноября в Коростенском районе в результате падения обломков дрона было повреждено хозяйственное здание и окна частного дома. Еще один российский дрон атаковал тепловоз вблизи железнодорожной станции.
В Житомирском районе под ударом оказался детский сад.
8 ноября на Житомирщине в результате неоднократных вражеских атак полностью уничтожена электроподстанция Овруч.
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