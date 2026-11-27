За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали объекты энергетической и логистической инфраструктуры на Житомирщине.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Атака на Житомирщину

Под вражескими ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома в Житомирском и Коростенском районах.

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В результате российских атак пострадали два человека. Один человек находится в больнице.

Также взрывами уничтожены гражданские автомобили, повреждены частные жилые дома.

Все пожары подразделения ГСЧС ликвидировали.

Ночью 23 ноября в Коростенском районе в результате падения обломков дрона было повреждено хозяйственное здание и окна частного дома. Еще один российский дрон атаковал тепловоз вблизи железнодорожной станции.

В Житомирском районе под ударом оказался детский сад.

8 ноября на Житомирщине в результате неоднократных вражеских атак полностью уничтожена электроподстанция Овруч.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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