Взрывы в Кременчуге: дрон попал во двор многоэтажки, есть пострадавшиеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Российский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома в Кременчуге Полтавской области, повлекший пожар и повреждение близлежащих зданий. По предварительным данным, в результате атаки травмированы три человека.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч.
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По информации главы ОВА, в Кременчуге зафиксировано попадание вражеского беспилотника непосредственно во двор многоквартирного жилого дома.
В результате атаки возник пожар на открытой местности, а также загорелся балкон одной из квартир.
Взрывной волной и обломками повреждено остекление окон в близлежащих домах.
По предварительным данным, в результате вражеского удара три человека получили травмы. Окончательная информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.
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