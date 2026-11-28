Российский беспилотник попал во двор многоквартирного жилого дома в Кременчуге Полтавской области, повлекший пожар и повреждение близлежащих зданий. По предварительным данным, в результате атаки травмированы три человека.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч.

Взрывы в Кременчуге 28 ноября: какие последствия атаки

По информации главы ОВА, в Кременчуге зафиксировано попадание вражеского беспилотника непосредственно во двор многоквартирного жилого дома.

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В результате атаки возник пожар на открытой местности, а также загорелся балкон одной из квартир.

Взрывной волной и обломками повреждено остекление окон в близлежащих домах.

По предварительным данным, в результате вражеского удара три человека получили травмы. Окончательная информация о последствиях атаки и состоянии пострадавших в настоящее время уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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