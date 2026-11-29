Атака на Фастов 29 ноября: горит рынок, повреждены торговые помещенияДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром 29 ноября российские войска атаковали Фастов с помощью беспилотников. В результате вражеской атаки на территории рынка возник пожар.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Фастов 29 ноября: что известно
По словам Тимура Ткаченко, в результате утренней российской атаки на Фастов на территории рынка вспыхнул пожар. Повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения.
На месте работают спасатели, продолжается тушение пожара.
Информации о пострадавших в Фастове пока не поступало.
Кроме того, ночью в результате вражеской атаки в Вышгородском районе были повреждены частный дом и автомобиль.
В целом за последние сутки последствия российских ударов зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах Киевской области.
В частности, повреждены:
- восемь многоэтажных домов — выбиты окна и повреждено остекление;
- 19 частных жилых домов;
- гаражные и торговые помещения;
- автомобили.
Всего за последние сутки в результате российских атак на Киевскую область четыре человека получили травмы.
Всем жителям, чье жилье пострадало от вражеских ударов, оказывают необходимую помощь.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.