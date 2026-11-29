Утром 29 ноября российские войска атаковали Фастов с помощью беспилотников. В результате вражеской атаки на территории рынка возник пожар.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Фастов 29 ноября: что известно

По словам Тимура Ткаченко, в результате утренней российской атаки на Фастов на территории рынка вспыхнул пожар. Повреждены магазин, заведение общественного питания и торговые помещения.

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На месте работают спасатели, продолжается тушение пожара.

Информации о пострадавших в Фастове пока не поступало.

Кроме того, ночью в результате вражеской атаки в Вышгородском районе были повреждены частный дом и автомобиль.

В целом за последние сутки последствия российских ударов зафиксированы в Белоцерковском, Фастовском и Вышгородском районах Киевской области.

В частности, повреждены:

восемь многоэтажных домов — выбиты окна и повреждено остекление;

19 частных жилых домов;

гаражные и торговые помещения;

автомобили.

Всего за последние сутки в результате российских атак на Киевскую область четыре человека получили травмы.

Всем жителям, чье жилье пострадало от вражеских ударов, оказывают необходимую помощь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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