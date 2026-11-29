Ночью 29 ноября российская армия совершила атаку на Винницу.

Об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Атака на Винницу 29 ноября: что известно

По словам Винницкого городского главы, во время ночной российской атаки на Винницу в одном из гаражных кооперативов возник пожар.

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Повреждены 17 автомобилей, еще четыре сгорели дотла. Также пострадали десять гаражей и складское помещение.

Информации о пострадавших в результате атаки на Винницу 29 ноября не поступало.

Кроме областного центра, под вражескими ударами оказались и другие населенные пункты Винницкой области.

По словам главы Винницкой областной государственной администрации Натальи Заболотной, в регионе повреждено гражданское предприятие, где пострадала 40-летняя женщина. Она получила легкие травмы, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Еще в одном городе Винницкой области взрывная волна выбила окна и повредила крышу частного жилого дома.

Все службы работают над ликвидацией последствий атаки на Винницу и область.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Винницкая ОВА