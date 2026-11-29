Атака на Житомирскую область: горели АЗС и торговый объект, пострадал человекДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром 29 ноября российские войска нанесли удар по Житомирской области. Под ударом оказались две общины.
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Атака на Житомирскую область 29 ноября: что известно
По данным ГСЧС, в результате утренней российской атаки на Житомирскую и Коростенскую общины зафиксированы попадания, которые вызвали пожары на территории торгового объекта и автозаправочной станции.
Кроме того, в результате вражеских ударов повреждено недостроенное здание.
По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечка, россияне также повредили общежитие учебного заведения в Коростенском районе.
Спасатели потушили оба пожара. Пиротехники ГСЧС также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.
Известно, что в результате атаки на Житомирскую область 29 ноября пострадал один человек. Его госпитализировали.
Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину 140 беспилотниками разных типов, среди которых 93 были реактивными Шахедами.
По предварительным данным Воздушных сил ВСУ, к утру украинская противовоздушная оборона сбила или вывела из строя 101 вражеский беспилотник, в том числе 55 реактивных Шахедов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.