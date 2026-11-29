По данным ГСЧС, в результате утренней российской атаки на Житомирскую и Коростенскую общины зафиксированы попадания, которые вызвали пожары на территории торгового объекта и автозаправочной станции.

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Кроме того, в результате вражеских ударов повреждено недостроенное здание.

По словам главы Житомирской ОВА Виталия Бунечка, россияне также повредили общежитие учебного заведения в Коростенском районе.

Спасатели потушили оба пожара. Пиротехники ГСЧС также обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Известно, что в результате атаки на Житомирскую область 29 ноября пострадал один человек. Его госпитализировали.