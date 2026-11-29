В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 29 ноября: что известно

Российские войска начали ночную атаку на Украину с 18:00 28 ноября. Всего противник задействовал 140 беспилотников разных типов, среди которых:

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ударные БпЛА типа Shahed, в частности 93 реактивных;

беспилотники типа Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Орла и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 29 ноября украинские защитники сбили или подавили 101 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Среди уничтоженных воздушных целей — 55 реактивных Шахедов.

По итогам ночной атаки на Украину зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения на 27 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на 13 локациях.

Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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