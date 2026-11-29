Ночная атака на Украину 29 ноября: РФ запустила 140 дронов, в частности 93 реактивныхДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В ночь на 29 ноября российские войска атаковали Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 29 ноября: что известно
Российские войска начали ночную атаку на Украину с 18:00 28 ноября. Всего противник задействовал 140 беспилотников разных типов, среди которых:
- ударные БпЛА типа Shahed, в частности 93 реактивных;
- беспилотники типа Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия.
Запуски осуществлялись из районов Орла и Миллерова в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского, что в Крыму.
Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.
По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 07:30 29 ноября украинские защитники сбили или подавили 101 вражеский беспилотник типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Среди уничтоженных воздушных целей — 55 реактивных Шахедов.
По итогам ночной атаки на Украину зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения на 27 локациях и падение обломков сбитых дронов еще на 13 локациях.
Атака на Украину продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.