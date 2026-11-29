В воскресенье вечером в Днепре прогремели взрывы, пострадали два человека, среди них — ребенок.

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, глава Днепропетровского ОВА Александр Ганжа и ГСЧС Украины.

Взрывы в Днепре 29 ноября 2026 года: что известно

Вечером 29 ноября РФ атаковала областной центр. В результате обстрела в 24-этажном жилом доме возник пожар на 14-м и 15-м этажах — огонь охватил квартиры на площади 300 кв. м.

Сейчас смотрят

— Воскресным вечером россияне ударили беспилотником по центру Днепра. Ранен шестилетний мальчик. В 24-этажном жилом доме горели сразу четыре этажа – с 12-го по 15-й, — сообщил Николай Лукашук.

На данный момент спасатели ликвидируют возгорание.

Известно, что среди раненых 6-летний мальчик. Ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также известно, что один человек погиб в результате попадания по многоэтажке в центре Днепра.

Напомним, что 22 ноября во время атаки на Днепр дрон пробил крышу 10-этажки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.