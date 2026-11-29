В результате взрывов в Винницкой области в воскресенье, 29 ноября, погибли два человека — мужчина и женщина. Еще один человек получил легкие травмы.

Об этом сообщили начальник Винницкой ОВА Наталья Заболотная, винницкий городской голова Сергей Моргунов и ГСЧС Украины.

Обновлено в 18:30.

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Взрывы в Виннице и области 29 ноября: что известно о последствиях

Около 16:00 раздалась серия взрывов в Виннице.

В результате вражеской атаки поврежден жилой сектор одной из общин вблизи областного центра.

В частности, повреждения получил жилой дом, рядом с которым загорелись два микроавтобуса. Спасатели уже ликвидировали пожар.

В результате удара травмы получила женщина, а ее 34-летний муж и 53-летняя мать погибли.

На месте удара продолжают работать все службы. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Около 18:00 снова прогремела серия взрывов в Виннице. По данным мэра города Сергея Моргунова, в результате этой атаки поврежден промышленный объект и территория одной из больниц.

Жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги и не распространять фото и видео, которые могут помочь врагу.

Напомним, что во время ночной атаки на Винницкую область 16 ноября российские войска попали в объект критически важной промышленности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Нацполиция

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