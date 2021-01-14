Украинцы продолжают вступать в браки, несмотря на пандемию коронавируса и карантинные ограничения.

Факты ICTV узнали, существуют ли ограничения на регистрацию союзов и проведение свадеб в Украине, а также — какие дни в 2021 году самые благоприятные для торжества.

Свадьба во время карантина

Государственная регистрация брака проводится во время локдауна и после него в обычном режиме согласно Семейному кодексу Украины, сообщают в пресс-службе отделов государственной регистрации актов гражданского состояния Киева.

Однако сотрудники и граждане обязаны придерживаться карантинных ограничений — масочного режима и социальной дистанции.

То, что украинцы могут свободно планировать браки, подавать заявления и регистрировать союзы, подтверждает и юрист Иван Либерман. Однако во время карантина, а тем более локдауна до 24 января 2021 года, они не могут устраивать массовые гуляния.

— Кабмин запрещает проводить массовые гуляния, где нарушаются противоэпидемические меры. За это их могут привлечь к ответственности за нарушение карантина. Однако часто штрафы не пугают украинцев, и они все равно устраивают свадьбы, — говорит Иван Либерман.

И если за проведение массовых гуляний в общественных местах, пышные застолья в кафе и ресторанах и владельцев заведений, и граждан могут оштрафовать, то за такие мероприятия в квартирах, на территории домовладений, дворов ответственности не будет, ведь это частная территория, а не общественное место, добавляет юрист.

Удачные дни для свадеб в 2021 году

2021 год – не високосный, поэтому, согласно приметам, он считается благоприятным для брака.

По православному календарю, в течение года будет 120 благоприятных дней для регистрации брака и венчания. Больше всего дат будет в феврале, мае. Нежелательно планировать свадьбу на апрель и декабрь из-за строгих постов.

Календарь благоприятных дней для свадьбы на 2021 год:

январь: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;

февраль: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

март: 1, 3, 5;

апрель: 0 (с 15 марта по 1 мая продлится Великий пост перед Пасхой);

май: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;

июнь: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25;

июль: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;

август: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30;

сентябрь: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29;

октябрь: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;

ноябрь: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26;

декабрь: 0 (с 28 ноября по 6 января продлится Рождественский пост).

Календарь православных праздников на 2021 год

В 2021 году украинцы, помимо государственных и неофициальных дат, будут праздновать ряд церковных праздников.

Самые большой среди них — Пасха, которая будет поздней и выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.