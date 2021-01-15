Топ-5 профессий, которые можно освоить во время карантина

Ежедневно Государственная служба занятости регистрирует по несколько тысяч безработных. Сегодня такой статус имеют более чем 466 тыс. украинцев – и это только официальные цифры. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это на 126 тыс. больше.

Больше всех пострадали сферы, связанные с массовым посещением людей. Это ресторанный бизнес, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и турбизнес. Многих работников уволили или отправили в отпуск за свой счет, но работу в той же сфере найти было трудно.

Сейчас в стране снова карантин. По предварительным оценкам, ограничения затронули около 2,2 млн рабочих мест. Так что ситуация повторяется: немало людей либо недополучат доходы, либо же вообще останутся без работы.

Как вариант – попробовать себя в другой сфере, которая не так сильно зависит от карантина. Вот пять профессий, которые вы можете относительно быстро освоить и начать работать сразу, а то и во время обучения.

IТ-специалист

Средняя зарплата по Украине: 29 тыс. грн

ИТ-сфера – одна из наиболее высокооплачиваемых и востребованных на сегодня. На карантине много услуг и бизнесов перекочевали в онлайн, поэтому IТ-специалисты в 2020-м оказались на второй ступеньке по количеству вакансий, подсчитал портал по поиску работы grc.ua.

Одна из самых популярных позиций — frontend-разработчик. Освоить профессию можно на курсах, которых в интернете множество. В среднем обучение длится от четырех месяцев до полугода. Цена варьируется от 2,7 тыс. до более чем 6 тыс. грн. Есть и другие опции. Обучение на некоторых курсах бесплатное, но, устроившись на работу, вам в течение двух лет нужно будет отчислять 17% от заработной платы. Такой вариант подходит тем, кто на время карантина не имеет достаточно средств, чтобы оплатить обучение.

По данным сайта work.ua, frontend-разработчик в среднем зарабатывает 29 тыс. грн. На старте, то есть на позиции junior-специалиста, можно рассчитывать на зарплату в $500 (по состоянию на 15 января это чуть больше 14 тыс. грн). Опытные, то есть senior-специалисты зарабатывают от $3 до 5 тыс.

Чтобы стать веб-разработчиком, необходимо изучить основы программирования, знать английский, иметь хорошие коммуникационные навыки, а также уметь искать информацию в интернете.

— В IТ все очень быстро меняется. Это нормально, когда ты чего-то не знаешь. Есть какая-то база, от которой ты отталкиваешься, как таблица умножения, но, конечно, существует куча разных кейсов, есть разные ситуации, когда тебе просто нужно гуглить, — рассказывает веб-разработчик Денис Гришко.

Риэлтор

Средняя зарплата по Украине: 25 тыс. грн

Даже во время первого локдауна люди продолжали покупать, продавать и арендовать недвижимость, говорят эксперты. Поэтому для риэлторов найдется работа и во время карантина.

Преимущество этой профессии в том, что университетское образование играет второстепенную роль. На первом месте – умение общаться с клиентом и подстраиваться под его потребности. Нужные знания и навыки можно получить уже на работе или же обрести их на специальных курсах. Хотя их не так много, как для ИТ-сферы. Стоимость колеблется в пределах 4-4,5 тыс. грн. Также обучение предоставляют риэлторские компании при приеме на работу.

На сайте work.ua средняя зарплата риелтора в Украине – 25 тыс. грн. Но нужно смотреть на условия: во многих компаниях сотрудники не имеют фиксированной ставки, зарабатывая только на процентах от продаж. Но в любом случае заработок риэлтора зависит от его активности.

По словам работодателей, важно, чтобы человек был коммуникабельным, доброжелательным, готовым к гибкому графику. Например, если клиенту нужно встретиться в субботу, то риэлтор должен спланировать свое время так, чтобы это стало возможным.

Мастер маникюра

Средняя зарплата по Украине: 12,5 тыс. грн

Эксперты рынка труда отмечают, что во время первой волны карантина количество вакансий менялось равномерно, так что эту профессию можно назвать стабильной.

Мастера маникюра могут работать как на салон, так и на себя. Научиться этому ремеслу можно на различных курсах. Цены зависят от города, наполнения и длительности обучения: есть курсы за 1,5 тыс. грн, а есть и за все 11,5 тыс.

Получив сертификат, уже можно приступать к работе, но на этом не следует останавливаться. Чем больше у мастера навыков, тем больше он будет зарабатывать.

Средняя зарплата мастера маникюра по данным work.ua – 12,5 тыс. грн. Можно работать на салон, тогда вам будут платить ставку или проценты от заработка. Или можно арендовать место и работать на себя.

В этой профессии важны не только навыки маникюра, но и психология.

— Человек должен любить людей. Любить общаться и при этом не быть навязчивым. Иметь наклонность к психологическому анализу. Чувствовать людей и их потребности, даже если они их не озвучивают, – объясняет героиня нашего материала Виктория Тришкин.

Оператор call-центра

Средняя зарплата по Украине: 11 тыс. грн

Вызвать такси, купить онлайн, разобраться со счетами, получить консультацию на горячей линии – с этими и многими другими вопросами нам помогают операторы call-центра. Работодатели сообщают, что во время первого карантина спрос на их услуги возрос, а соответственно, выросло и количество вакансий. Но вот людей – не хватало.

Средняя заработная плата у оператора, по данным work.ua, составляет 11 тыс. грн. Работодатели объясняют, что за основу берут почасовую оплату труда. Поэтому можно зарабатывать и больше, а за качественную работу получать бонусы.

Прийти в такую ​​профессию можно с нуля. Главное – овладеть материалом по проекту, с которым предстоит работать, а также освоить навыки оператора на обучении в самой компании. Важно быть вежливым, терпеливым, усидчивым и готовым к сложным ситуациям, например, нервным клиентам. А еще – любить поговорить. Герой нашей истории Артем в среднем принимает от 70 до 200 звонков в день.

Продавец

Средняя зарплата по Украине: 10 тыс. грн

По словам экспертов рынка труда, это наиболее живучая профессия, которая спокойно переживет локдаун. Даже если магазины закроются, продавцы могут быть фасовщиками, мерчендайзерами и тому подобное. Такая работа не требует большой квалификации.

Из плюсов – во многих сетях супермаркетов есть социальный пакет, который обычно включает страхование жизни и скидки в магазине. Иногда даже помогают с жильем. Зарплата, однако, небольшая, в среднем продавцы-консультанты получают 10 тыс. грн в месяц. В премиум-сегменте эта сумма может достигать и 20 тыс.

Но чаще всего это работа на ногах, которая требует не только физической, но и эмоциональной устойчивости. Ведь прежде всего нужно работать с людьми.

В сфере торговли возможен хороший карьерный рост. В пределах одного магазина можно попробовать себя на разных позициях: герой нашего репортажа Ярослав за три года успел побывать продавцом, поработать на кассе, а теперь отвечает за онлайн-заказы. В будущем он может стать заместителем администратора магазина, а потом и администратором.

Пандемия научила нас быстро адаптироваться к новым реалиям, мы уже привыкли работать дистанционно, овладели новыми технологиями и автоматизировали много процессов.

В 2021 году нас наверняка ждут новые вызовы. Мы не удивимся, если появятся новые профессии, о которых мы раньше даже и не догадывались. А под них – понадобятся новые люди, поэтому, возможно, это ваш шанс освоить новую специальность!