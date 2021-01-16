Как похудеть после нового года — советы от звезд и диетолога

Похудеть, правильно питаться, заниматься спортом – это то, чего украинцы желают себе в новом году. И не удивительно. Потому что в новогодние праздники за 10 дней люди съели столько, сколько в обычные дни не осилили бы за месяц. А после длинного переедания садят себя не строгую диету.

Жуют только травку или листья капусты, и запрещают себе даже смотреть на сладкое и мучное. Но вот вес не спешит уменьшаться. А все потому, что такой подход не работает.

Наилучшие диетологи Украины и фитнес-тренеры рассказали, как эффективно и правильно похудеть.

Звезды шоу-бизнеса поделились, что едят, дабы держать себя в форме, а прима-балерина Национальной оперы Елена Филипьева созналась, что в действительности делают балерины для вечной стройности.

Многие мечтают о фигуре балерины. Худощавой, стройной. Звезда национальной оперы, прима-балерина Елена Филипьева порхает на сцене, словно бабочка. За кулисами – ежедневные тренировки до седьмого пота в течение 30-ти лет.

– Я не буду выходить (на сцену, – Ред.) в сложном спектакле, пока не приведу себя в форму.

Потому что законы театра – жестоки. За набранные килограммы, несмотря на таланты и предыдущие заслуги, артистов увольняют. Но вот что интересно – на диетах балерины не сидят.

– Иногда очень хочется… ну бывает у нас такое, хочется селедки, картофеля жареного, ну почему бы и нет. Балерины едят. Просто когда сильная нагрузка – оно все уходит.

За один спектакль прима национальной оперы может сбросить 2 килограмма. Относительно рациона, ест Елена всего понемногу. После шести – преимущественно овощи и фрукты. И главное правило – каждый день употреблять суп.

– Я варю (суп, – Ред.) на бульоне из курочки, индейки. Суп в нашей семье – это обязательно, он и не калорийный, и насыщает организм так, что потом есть долго не хочется.

Физические нагрузки и никаких диет. Такой образ жизни ведет и другая прима, точнее – королева ночи, Оля Полякова. Она демонстрирует свою стройную фигуру на концертах, в соцсетях, на светских мероприятиях. При этом много ест и не боится набрать лишние кило.

– Два часа гасаю на сцене, и поэтому я много ем, очень – мне нужна энергия.

И все же у Поляковой есть табу.

– Не ешьте тесто. Оно залепливает кишки, дает слизь, не ешьте тесто. Молоко и тесто.

Ни молока, ни теста, да и вообще ничего не ест артистка Ольга Горбачева, когда хочет избавиться от лишних килограммов.

– Я, например, практикую один раз в неделю 24 часа не есть – это такой антиэйдж прекрасный.

Это называется интервальное голодание – эффективный и абсолютно бесплатный способ похудеть. Воздерживаетесь от еды и пьете лишь воду определенное количество часов. Но – внимание! Такая схема подходит для тех, кто не имеет проблем со здоровьем, отмечает диетолог Ольга Безуглая.

– Если вы человек, у которого есть заболевание кишечно-желудочного тракта, у которого есть соматические заболевания, я бы не советовала практиковать интервальное голодание. Если вы здоровый человек, то сначала мы возвращаемся к базовому рациону с ужинами, убираем сладости, и через две недели можно начинать практики интервального голодания. Если вы будете выдерживать 12 часов паузы между ужином и завтраком – это уже есть практика интервального голодания.

Интервал между употреблением еды может достигать и 24 часов. За это время наши клетки обновляются, а организм омолаживается, добавляет диетолог Оксана Скиталинская.

– В каждой нашей клетке откладывается так называемый молекулярный мусор. И вот когда мы отказываемся на 16 часов от еды – в клетках активируются определенные ферменты, которые этот мусор в клетках захватывают и переделывают. Образуют из них качественные белки и так далее.

Но наилучшей, сбалансированной диетой, врачи называют Средиземноморскую – во всем мире она признана самой эффективной. Из рациона исключаете красное мясо и простые углеводы – печенье, конфеты и тому подобное. И не едите все, что содержит сахар.

Диетолог Яна Кравченко рассказывает, даже в таких фруктах, как хурма, банан и виноград, его достаточно, если бы поправиться на пару кило.

– Средиземноморская диета – наилучшая и самая эффективная. Она сбалансирована. Предусматривает употребление: белого мяса – три раза в неделю; морепродуктов, которые содержат множество омега-3; огромное количество овощей : 50% сырых, 50% тушеных. Орехи употребляйте не жареные, не соленые. Можно есть вареные яйца. И пить много воды.

Из фруктов можно есть цитрусовые. У них низкогликемический индекс – то есть они не повышают уровень сахара в крови человека, имеют хорошее антиоксидантное действие.

Но для идеального и эффективного результата вам нужно знать золотую формулу похудения, говорит Яна Кравченко.

– 35 процентов – это спорт, 35 процентов – это питание, и остальное – это сон. Не брать в голову что-то сложное, потому что стресс невероятно разрушает и старит организм. Существуют – сон, медитация, физическая активность, а один-два раза в неделю отказывайтесь от ужина.

Делайте в день хотя бы 10 тысяч шагов и базовые безопасные фитнес-упражнения. Их показывает тот, кто знает про похудение все – Игорь Обуховский, фитнес-тренер. Он помог похудеть десяткам людей на проекте Зважені та щасливі.

– Я продемонстрирую три базовых упражнения, мы их будем делать в количестве трех подходов по 15 раз. Это займет не больше 15 минут, и, если их делать каждый день, результат не заставит себя ждать.

Первое упражнение – подъем со стула на носочки. Вытягиваем руки вперед, делаем вдох, поднимаемся и опять опускаемся на стул. Важно приземлиться туда, откуда вставали. Включаются все мышцы ног. С каждой неделей увеличивайте количество упражнений.

– Второе упражнение – на пресс. Лягте на коврик, ноги положите на стул. Правой рукой тянитесь к левой ступне и наоборот. Повторяйте упражнение 15 раз по 3 подхода. Простые движения, но пресс станет у вас железным.

И последнее упражнение – классические отжимания на коленях. Для начала делайте 5 раз по три подхода.

– Норма здорового похудения – это один килограмм в неделю. При регулярной тренировке и активности ходьбы по 5 километров у вас это выйдет. Ну и конечно – соблюдайте рацион здорового питания: оставьте 3-4 приема еды и не подъедайте.

3 килограмма за один месяц можно сбросить спокойно. И у вас, дорогие читатели, есть еще время подготовиться к пляжному сезону. Но не медлите с этим, потому что лето уже через 19 недель.