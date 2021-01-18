Год восстановления, оттаивания, реабилитации – как 2021 год только не называли. Но в украинской политике год хоть и новый, а проблемы – старые.

Все чаще возникает недовольство в сторону Кабмина, даже от народных депутатов. Возник вопрос, не задумают вдруг сменить Дениса Шмыгаля в должности премьер-министра. Но кого смогут поставить на его место? Кандидатур не много. В конце 2020 года, например, активно на замену предлагали Юрия Витренко, который сейчас является первым вице-премьером и министром энергетики. Однако после нововведения по тарифам, его шансы уменьшаются.

Есть вариант обратиться за помощью к старым главам правительства. Однако эксперты сомневаются, что это будет выгодно для Владимира Зеленского. Поэтому все больше специалистов уверены, что Шмыгаль останется на посту надолго.

Остается также открытым вопрос о всеобщих выборах и роспуске Верховной Рады. Но к нему нардепы относятся скептически и считают, что подобные угрозы и предположения звучали неоднократно. А значит, роспуск парламента маловероятно. Но риск все же есть, поскольку монобольшинство – партия Слуга народа – не перестает штамповать скандалы. Чем непременно будет продолжать пользоваться оппозиция.

Перехватить инициативу и отвлечь внимание от истории с перевыборами и тарифами власти могут благодаря любимой теме – народовластию. 2020 года Президент Владимир Зеленский уже сделал первую попытку в виде соцопроса.

Еще один способ отвлечь внимание – успехи. Тем более, что после коронакризисного 2020 года, в новом – специалисты обещают украинской экономике долгожданный рост.

Очень хорошая ситуация на мировых рынках. Цены на украинские продукты, такие как руда или металл зашкаливают, в общем ситуация приятная для экономики.

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Золотовалютные резервы страны уже достигли 10-летнего максимума, что не могло не сказаться и на устойчивости гривны. Поэтому специалисты прогнозируют стабильность национальной валюты. Зато, может ускориться инфляция, а соответственно и вырастут цены. Прежде всего, на продукты питания. Неоднозначные прогнозы относительно сотрудничества с МВФ и все же после реформ сложно рассчитывать на финансовую поддержку.

Но не самый большой камень преткновения в 2021 году – Конституционный суд, проблему с которым властям так и не удалось решить. Владимир Зеленский хоть и отстранил от исполнения обязанностей председателя КСУ Александра Тупицкого, но в самом суде не признают президентский указ, назвав его юридически ничтожным.

Делать прогнозы – дело неблагодарное, тем более, когда в мире все еще бурлит коронавирус. Но и для понимания, что ждет нас в ближайшей перспективе, без прогнозов не обойтись.

Также важные изменения стоит ожидать от цен на газ в 2021 году. Все благодаря нововведениям правительства и рынка газа в Украине.