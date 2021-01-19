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Катерина Полякова |

Исследования подтвердили, что очиститель воздуха DAIKIN уничтожает вирус SARS-CoV-2

Партнёрский материал

Так, последнее исследование очистителей воздуха производства Daikin (Япония), проведенное профессором Шигеру Киува (Департамент Биомедицинских наук Токийского университета) и группой ученых под руководством профессора Морикавы (Департамент Микробиологии Научного Университета Окаямы), подтвердило уничтожение нового коронавируса SARS-CoV-2 после воздействия на вирус на протяжении трех часов. Это происходит благодаря технологии стримерного разряда Flash Streamer (собственная разработка компании Daikin), расщепляющей вредные вещества путем их окисления.

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Flash Streamer выпускает поток высокоскоростных электронов, которые взаимодействуют с молекулами воздуха, в результате чего образовываются четыре новых элемента: так называемый возбужденный азот, возбужденный кислород, а также гидроксильный радикал (ОН) и радикал кислорода. Как раз эти элементы и разрушают вредные вещества. В случае с вирусами массивный стримерный разряд бьет по ним, фрагментируя и разлагая вирусы на безопасные элементы путем окисления. Исследования эффективности очистителей Daikin проводились и раньше — как в Японии, так и в других странах.

Очиститель воздуха DAIKIN уничтожает вирус SARS-CoV-2

Например, Исследовательский центр экологических наук Китасато ранее подтвердил удаление вируса A-H1N1 уже через час работы очистителя.
Таким образом, с помощью очистителей Daikin воздух в помещении становится действительно чистым и безопасным. Не случайно очистители Daikin часто используются для улучшения качества воздуха в детских и медицинских учреждениях. Но их может использовать любой желающий у себя в квартире, доме или офисе.

Компания Ликонд, официальный дистрибьютор Daikin в Украине, недавно сообщила о поступлении новых моделей очистителей Daikin на украинский рынок (МC55W и MCK55W с функцией увлажнения). Кроме высокой эффективности, специалисты и потребители отмечают простоту и удобство использования, а также привлекательный дизайн очистителей марки Daikin.

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