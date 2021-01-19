Очиститель воздуха DAIKIN уничтожает вирус SARS-CoV-2

Так, последнее исследование очистителей воздуха производства Daikin (Япония), проведенное профессором Шигеру Киува (Департамент Биомедицинских наук Токийского университета) и группой ученых под руководством профессора Морикавы (Департамент Микробиологии Научного Университета Окаямы), подтвердило уничтожение нового коронавируса SARS-CoV-2 после воздействия на вирус на протяжении трех часов. Это происходит благодаря технологии стримерного разряда Flash Streamer (собственная разработка компании Daikin), расщепляющей вредные вещества путем их окисления.

Flash Streamer выпускает поток высокоскоростных электронов, которые взаимодействуют с молекулами воздуха, в результате чего образовываются четыре новых элемента: так называемый возбужденный азот, возбужденный кислород, а также гидроксильный радикал (ОН) и радикал кислорода. Как раз эти элементы и разрушают вредные вещества. В случае с вирусами массивный стримерный разряд бьет по ним, фрагментируя и разлагая вирусы на безопасные элементы путем окисления. Исследования эффективности очистителей Daikin проводились и раньше — как в Японии, так и в других странах.

Например, Исследовательский центр экологических наук Китасато ранее подтвердил удаление вируса A-H1N1 уже через час работы очистителя.

Таким образом, с помощью очистителей Daikin воздух в помещении становится действительно чистым и безопасным. Не случайно очистители Daikin часто используются для улучшения качества воздуха в детских и медицинских учреждениях. Но их может использовать любой желающий у себя в квартире, доме или офисе.

Компания Ликонд, официальный дистрибьютор Daikin в Украине, недавно сообщила о поступлении новых моделей очистителей Daikin на украинский рынок (МC55W и MCK55W с функцией увлажнения). Кроме высокой эффективности, специалисты и потребители отмечают простоту и удобство использования, а также привлекательный дизайн очистителей марки Daikin.