Начало 2021 года. Гривна не укрепляется, локдауны продолжаются. В условиях нестабильности вкладываться в бизнес или нести деньги в банки — украинцы не спешат. Поэтому эксперты ожидают, что люди продолжают инвестировать в недвижимость.

Почти каждый застройщик пытается удешевить квартиры, чтобы на его квартиры был спрос.

Если ты получил разрешение на строительство, со всеми рассчитался: с Офисом президента, ГАСК, экологами, санитарами, ты ищешь способ, как снизить себестоимость метра.

Например, кирпич М75 на 25% дешевле, чем более качественныйМ100. Цемент марки 300 — вам обойдется и вообще на треть дешевле, чем значительно прочнее М500.

Так же можно сэкономить на дешевых дверях, окнах. И почти вдвое сэкономить на фасаде дома, если вместо минеральной ваты утеплять его пенопластом.

А застройщики, которые пытаются выдержать качество, не могут конкурировать на рынке, потому что не могут дать цену ниже рыночной на 15-20%.

Как понять, что с вашим жильем, в которое вы инвестировали, что-то не так?

Прежде всего, специалисты советуют обращать внимание на темпы строительства. Дом в 17-25 этажей при современной технологии строится 2-2,5 года. Если прошел год, а построено 3-4 этажа, должны быть вопросы к застройщику.

Следующий шаг — обзор общего состояния дома. Если застройщик экономит извне, то и внутри могут быть сюрпризы.

Внутри надо внимательно посмотреть на качество кладки стен.

Первое — это швы. Швы, какие швы — такое и качество. Второе — гидроизоляция. Есть ли потеки где-то, неровности, кучки где-то, вы это видите визуально, — архитектор Виктор Глеба.

Если дом кирпичный — кирпич должен быть без трещин и не крошиться. Иначе он лежал годами под открытым небом, теряя качество.

Качество цемента тоже проверить просто. Попробуйте отломить кусочек раствора: если он легко ломается, то цемента там или мало, или он некачественный.

Но одно из самых дискуссионных вопросов — материалы стен. Кирпич, конечно, вне конкуренции. Но вопрос, который: белый или красный. Красный кирпич выигрывает.

Сколько стоят квартиры в Киеве

В 2019 году цены на однокомнатные квартиры в Киеве стартовали от $ 35 тыс. в Деснянском и Святошинском районах и достигали $108 тыс. в Печерском.

Однако больше всего жилье подорожало в Голосеевском, Днепровском и Дарницком районах, а единственным районом, где подешевело, стал Шевченковский. А вот самый большой выбор квартир в Дарницком районе.