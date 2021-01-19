Тарифы в Украине взлетели в первый же день 2021 года. Самый большой сюрприз граждане получили от поставщиков голубого топлива. В январе газ подорожал в среднем на гривну за кубометр. В некоторых регионах цена подскочила до 10 грн.

Не лучше ситуация и с отоплением. Подорожание почувствовали все украинцы. Жалуются, что с лета цены в платежках выросли почти втрое. Выплачивать за коммуналку приходится каждый месяц по несколько тысяч. Поэтому многие, особенно в селах, отказываются от газа и переходят на отопление дровами.

Такие действия вызвали бурю антитарифных протестов по всей Украине. Люди требуют снизить цены и не заставлять отдавать всю заработную плату за коммунальные услуги.

Эксперты объясняют такие резкие подорожания реформами, которые ввела власть по требованию МВФ. С августа прошлого года государство отпустило газовые цены в свободное плавание. Теперь их формирует рынок. Но дополнительный удар по карманам украинцев добавил еще и прыжок транспортировки голубого топлива. Плата за доставку кое-где подскочила вдвое и даже больше.

Кроме того, трейдеры пытаются отбить деньги за прошлую зиму, которая оказалась на удивление теплой и принесла убытки. Но остается вопрос с разной платой за транспортировку. Например, в Киеве она самая низкая — всего 37 коп. за кубометр. В Киевской области – уже 1,86 грн. А на Полтавщине – и вовсе 3,14 грн.

Руководитель Минэнерго Юрий Витренко объясняет это тем, что в городе одна труба идет к дому, в котором живет сотни людей. В то же время другая ситуация будет в селах и малозаселённых населенных пунктах.

На фоне тарифных протестов власть взялась на скорую руку просматривать свои же решения. Поэтому президент, правительство и депутаты собирались на несколько срочных совещаний. В результате, решили: цену на газ до конца отопительного сезона будет регулировать государство. Метр кубического топлива бытовым потребителям обещают по 6,99 грн.

— Если вы хотите поставлять населению газ, вы не можете поставлять по цене больше. Хотите – снабжайте по меньшей цене, хотите – не снабжайте, но большей цены быть не может, – отмечает Юрий Витренко.

Но такие методы совершенно не вяжутся со свободным рынком. И объявили о них в именно в тот момент, когда в Киев наконец приехала миссия МВФ – договариваться о новом транше. Президент Зеленский уже заявил: реформы не сворачиваются, их всего лишь приостанавливают на время карантина.

Снизить цену на газ правительство обещает с февраля и до конца отопительного сезона. Впрочем за январь нам придется заплатить, как говорится, на всю катушку.

Также экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман заявил, что минимальную цену на газ можно было установить в 2019 году и топлива для этого было достаточно.