День Соборности Украины: как праздновали в 1990 году (ФОТО)

Сегодня, 22 января, 102-я годовщина Дня Соборности Украины, когда в Киеве было провозглашено объединение УНР и ЗУНР.

Долгое время Акт воссоединения был идейным ориентиром и вдохновлял украинских защитников на борьбу за независимость Украины.

В День Соборности Украины в 1990 году была организована самая большая Живая цепь (другое название — Украинская волна), когда миллионы украинцев, взявшись за руки, объединили Ивано-Франковск, Львов и Киев.

Раритетные фотографии 71-й годовщины празднования Дня Соборности и воспоминания их автора, волынского фотографа Виктора Чухрая — далее в материале.

В масштабной акции Живая цепь Соборности в январе 1990 года приняли участие от 1 до 5 млн украинцев.

Цифры КПСС (статистические данные — Ред.) традиционно были ниже — они насчитали меньше полумиллиона. Все фото были сделаны на трассе Киев — Львов в Ровенской области.

Мы себя чувствовали немного героями.

Люди приезжали на автомобилях, многих подвозили на автобусах. Никого не пугал январский холод: все были тепло одеты, смеялись, шутили.

Все автомобили, проезжающие мимо колонн с флагами, громко сигналили и приветствовали участников акции.

— Сейчас люди не поймут, но тогда увидеть на улице флаг Украины — это была большая редкость.

С идеей сделать Живуя цепь Соборности выступили организация Народный Рух. Партия твердо стояла на государственных началах и выступала за независимость Украины от СССР.

Представители Народного Руха руководствовались принципом “воспитания историей”, поэтому для объединения украинцев выбрали дату подписания Акта воссоединения между УНР и ЗУНР.

— Негласная борьба с партийными органами и КГБ продолжалась, но когда мы увидели столько улыбающихся людей с украинской символикой, сразу поняли — Украине быть!

Милиция никак не препятствовала проведению исторической акции. Кроме украинских флагов, у многих участников акции с собой были антисоветские плакаты.

Секретарь ЦК КПУ по идеологии, а впоследствии первый президент Украины Леонид Кравчук знал, что Народный Рух организовал Живую цепь Соборности.

С его стороны никаких возражений не было: поговаривали, что единственной его просьбой было проследить, чтобы не возникло столкновений или эксцессов.

— С того самого дня мы перестали бояться. Появилась колоссальная вера в будущее.

День Соборности Украины

День Соборности Украины отмечают 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Западной и Восточной Украины.

Торжественное провозглашение стало надежным фундаментом государственности Украины и имеет неразрывную связь со становлением независимости уже в 1991 году.

Отмечать День Соборности в Украине начали с 1999 года, во времена президентства Леонида Кучмы.