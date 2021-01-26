Каждое утро к одной и той же остановке в спальном районе на левом берегу Киева подъезжают и автобусы, и троллейбусы, и вездесущие маршрутки.

Владельцы бусиков еще в 1990-х годах добились прокладки своих маршрутов там, где курсирует общественный транспорт.

Как следствие — коммунальные перевозчики несут убытки, а частные — плодятся. Украина – едва ли не последняя страна Европы, где основным городским транспортом остаются старые неудобные маршрутки малой вместимости. Комфорта — ноль, а вся оплата — наличными, которые идут мимо бюджета и налогов.

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Поэтому неудивительно, что владельцы маршруток не хотят прощаться с этим пережитком 1990-х годов. О чем красноречиво показали прошлогодние бандитские разборки в Броварах. Там с боями выясняли, кто будет возить пассажиров в Киев.

Еще одна причина — отсутствие качественного муниципального транспорта в городах. Устаревший подвижной состав обновляется очень медленно, так как дорогой даже для столицы.

В то же время еще более сложная ситуация с троллейбусами и трамваями. В последние годы Киев хоть и увидел новые комфортные трамваи, но проблема не исчезла.

Для того, чтобы такими темпами обновить весь состав электротранспорта — столице понадобится более 10 лет. Маршрутки же в нынешних условиях и вообще нет смысла обновлять. Потому что их владельцы стали жертвами своих же подковерных схем.

В ассоциации перевозчиков Киева говорят, что частные маршрутки, в отличие от коммунального транспорта, никто не дотирует. Поэтому и удерживать их при нынешней стоимости проезда становится труднее.

Некоторые города, в которых дошло до коллапса, зашевелились. Например, в Ивано-Франковске начали закупать даже старые троллейбусы и уже смирились с тем, что транспорт является дотационным.

Аналогичным путем пошли и в Мариуполе. Здесь власть закупила отремонтированные чешские трамваи и новые автобусы, а также смогла обеспечить порядок на центральных маршрутах. Жители почувствовали разницу.

Чтобы навести порядок в перевозках, правительство разработало законопроект, который полностью меняет взаимодействие транспорта с городами.

Если раньше перевозчик удерживал свои автобусы за счет средств, собранных за проезд, то теперь город будет заключать с ним договор, выставляя свои условия работы на маршруте.

Сами перевозчики признают, что если закон действительно позволит им долго работать на маршрутах — они будут заинтересованы отказаться от автохлама.

В Киеве пьяный водитель маршрутки наехал на велосипедиста

В Киеве водитель маршрутки не заметил велосипедиста и наехал на него, а потом съехал с дороги.

Пострадавший велосипедист получил травмы и был госпитализирован. Патрульные составили на водителя маршрутки протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.