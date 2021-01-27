На протяжении всей жизни мы спим 20-25 лет. И по усредненной статистике – это семь часов в день. Хотя еще 100 лет назад мы спали все девять. Люди подарили себе два часа реальности. Но прибавилось ли при этом здоровья? Как недосыпание сказывается на нашем здоровье и качестве жизни? И к кому обращаться с самой распространенной болезнью человечества – бессонницей?

Опытные психологи и неврологи дадут вам советы и помогут определить причины бессонницы и ее разновидности. Мы даже обратились к украинским военным, которые раскрыли нам секрет техники быстрого засыпания за семь минут.

В 1880 году американский ученый Томас Эдисон изобрел лампу накаливания. Он и не подозревал, что создал настоящее лекарство от сна. Искусственное освещение избавило людей от необходимости вставать и засыпать вместе с солнцем. Но именно в темноте, во сне, вырабатывается важный для нашего здоровья гормон – мелатонин, который защищает нас от стрессов, преждевременного старения, простудных и даже онкологических заболеваний, рассказывает психолог Роман Мельниченко.

— Мы должны находиться в полутьме, чтобы у нас выделился гормон, отвечающий за сон. Если завтра рано вставать, ничего не смотрите за полтора часа до сна, поскольку телевизоры, ноутбуки, телефоны работают в синем спектре. Именно этот спектр и блокирует выделение мелатонина.

Если сон длится менее восьми часов, в крови накапливается особый белок – амилоид. Он разрушает стенки сосудов, провоцирует болезни сердца. Человек, спящий меньше семи часов, теряет до 30% иммунных клеток, которые не дают размножаться в организме бактериям и вирусам. Если человек спит меньше шести часов – коэффициент интеллекта уменьшается на 15%. А риск ожирения увеличивается на 23%, рассказывает невролог Татьяна Кузьмина.

— Недостаток сна – это и наш внешний вид, и возможное ожирение и артериальная гипертензия, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инфарктам, инсультам.

Сон можно сравнить с антивирусной программой, которая находит и устраняет все ошибки в системе. Во сне активируются основные иммунные клетки. Поэтому часто говорят – человек выздоравливает во сне. Работа над ошибками продолжается в каждом органе – клетки кожи обновляются, происходит выработка коллагена, являющегося основой кожных покровов и обеспечивающего их эластичность и прочность. Когда человек не досыпает, процесс старения усиливается, ломаются и тускнеют волосы, ногти.

— Почти у всех сегодня есть нарушения сна, потому что нарушена гигиена сна. Люди очень долго не могут уснуть – до 23.00, до 00.00, до часу ночи. Потом они рано встают на работу, и так накапливается хроническая усталость. Через некоторое время они вообще не могут спать. Бессонница – сильная патология, которую нужно лечить, отмечает психотерапевт Роман Мельниченко.

Когда человек не может уснуть, в его организме начинает действовать гормон стресса, который мы накопили за день. Он блокирует работу другого гормона – мелатонина. Даже мысли, о том, что скоро утро, а вы до сих пор не спали, повышают тревогу, а вместе с тем и стресс.

— Напряженные мысли усиливают стресс. Поэтому нужно этот круг прервать. Основное предназначение гормона стресса – движение: бежать, убегать, что-то делать. Мышцы его перерабатывают и сжигают, рассказывает психотерапевт Роман Мельниченко.

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Поэтому, если вы долго не можете уснуть, встаньте, пройдитесь из комнаты в кухню, помойте посуду или пол, загрузите стиральную машину. А как только почувствуете сонливость – сразу идите в кровать. А еще врачи советуют после рабочего дня побегать на дорожке или выйти на пару остановок раньше и пройтись домой пешком.

— Если вы за день накопили много стресса, и в мышцах еще много стрессовых гормонов, то когда вы пытаетесь расслабиться, они попадают из мышц в кровь, и создается избыток этих гормонов.

Как уснуть за семь минут где угодно?

Целый курс быстрого засыпания разработали военные психологи для украинских солдат, чтобы те научились засыпать за семь минут в различных условиях. Он основывается на физических упражнениях и правильном дыхании. Военнослужащим перед засыпанием рекомендуют лечь ровно на спину, руки положить вдоль тела, голову откинуть назад, глаза закатить под лоб.

Далее следует немного высунуть язык и вдыхать на четыре счета. Затем солдат на шесть секунд задерживает дыхание и после этого быстро выталкивает из себя воздух. Достаточно 6-7 таких кругов и человек засыпает, уверяет военный психолог Виталий Бурденюк.

— Сон для военнослужащего – это один из элементов успешного выполнения служебных задач. Я бы даже сказал – основа. Последние наработки стран НАТО также об этом свидетельствуют. Кроме того, сон влияет на скорость и реакцию военнослужащего, а ведь это первооснова его деятельности.

Есть еще один комплекс, который солдаты в течение трех месяцев ежедневно выполняют перед сном, чтобы тело привыкло расслабляться. Одно упражнение занимает четыре минуты.

Первое упражнение: расслабленными руками делайте движения, как будто вы себя обнимаете, и постукивайте себя по спине.

Второе упражнение – движение на коньках. Переходите с пятки на носок, руками делайте движения, как будто что-то с себя сбрасываете.

Третье упражнение, которое поможет стать всем позвонкам на место, – легкий танец. В положении стоя правой рукой старайтесь дотянуться до левой ступни и наоборот. Меняйте руки и ноги в быстром темпе.

В современном мире 75% случаев бессонницы связаны с тревогой, психологическим стрессом и депрессией, говорит невролог Татьяна Кузьмина. 25% недосыпов связаны с болезнями внутренних органов. Поэтому чтобы наверняка знать, как и чем лечить эту болезнь, обратитесь прежде всего к неврологу.

— Имеет смысл определить причину бессонницы. Это внутреннее заболевание, которое провоцирует нарушение сна, или тревожность. Если это тревожность, то мои рекомендации таковы: легкие седативные препараты и отказ от триллеров и фильмов ужасов перед сном. Также следует отказаться от кофе, шоколада, кока-колы и чая. Душ или ванну принимать за два часа до сна.

Такое явление, как сон, до сих пор полностью не изучено. Но ясно одно, если мы будем вмешиваться в его природу, будет ухудшаться качество жизни. Это приведет к разрушению организма. Сон – это краеугольный камень здоровья и долголетия человека.