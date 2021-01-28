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Тетяна Забожко |
Коронавирус и беременность: диагностика, лечение и влияние на ребенка

Коронавирус и беременность: диагностика, лечение и влияние на ребенка

989 беременных женщин в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года болели коронавирусом. Большинство из них – старше 30 лет и уже имеют детей.

У 88% женщин в положении – легкое течение болезни. По статистике, беременные женщины болеют не чаще чем все остальные.

Врач-терапевт роддома Лелека Анастасия Пилипенко рассказала Фактам ICTV об особенностях лечения коронавируса у беременных женщин.

Коронавирус у беременных – диагностика и лечение

 

Самые распространенные симптомы коронавируса у беременных женщин

Отметим, что у беременных обычно легкое или бессимптомное течение болезни. Сатурация (уровень кислорода в крови, – Ред.) – в пределах нормы.

Если все же симптомы болезни есть, то самыми распространенными являются:

  • лихорадка (у 47% женщин);
  • головная боль;
  • общая слабость;
  • преимущественно сухой кашель;
  • потеря обоняния, вкуса;
  • утрудненное дыхание.

Как диагностируют коронавирус?

  • Тест на выявление антигена SARS-CoV-2 (предварительный скрининговый тест).
  • ПЦР – РНК SARS-CoV-2 (для выявления этиологического (причинного) фактора.
  • Анализ крови для выявления антител IgM и IgG методом ИФА (при условии симптомов ОРВИ и отрицательного ПЦР – РНК SARS-CoV-2).

Когда начинают появляться антитела IgM и IgG?

  • Антитела IgM появляются ориентировочно на седьмые сутки и могут сохраняться два-три месяца и больше.
  • Антитела IgG начинают появляться с третьей недели.

При каком условии госпитализируют больную коронавирусом беременную женщину?

Беременную женщину госпитализируют, если течение болезни среднее, средне-тяжелое или имеются такие факторы риска:

  • сахарный диабет;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • хронические заболевания почек;
  • хронические заболевания дыхательной системы.

В каком триместре течение болезни самое тяжелое?

По свидетельствам врачей, тяжелый ход болезни имеют женщины в третьем триместре беременности.

Если течение болезни легкое, то для лечения необходимы:

  1. Достаточный питьевой режим.
  2. Контроль температуры тела, пульса, артериального давления, частоты дыхания.
  3. Контроль сатурации (со снижением сатурации до менее 94% дыхание не всегда становится затрудненным. Иногда оно в норме и при 87-процентной сатурации).
  4. Применение микроэлементов (витамин D, С, цинк, фолиевая кислота, йод, железо (дозировку должен назначить врач).
  5. При потере обоняния тренировать его, используя масло розы, лаванды, эвкалипта дважды в сутки по 30 секунд (не злоупотреблять этим советом, чтобы не было аллергических реакций).
  6. В случае потери способности различать запахи установить в доме определители дыма и газа.
  7. При повышении температуры не превышать дозировку Парацетамола в 1 г  за один прием и 3 г за сутки.

Если течение болезни средней тяжести:

Кроме вышеперечисленных советов, беременным необходимо повышать уровень сатурации. В этом поможет лежание на животе. Женщинам в положении нужно подложить подушки или валики под лоб, грудь и таз. Повторять шесть-семь раз в сутки по два-два с половиной часа.

Особенности медикаментозного лечения

  1. Не назначать антибактериальные препараты для лечения вирусной инфекции. Их можно применять только тогда, когда к вирусной инфекции присоединилась бактериальная (это можно определить по уровню прокальцитонина).
  2. Беременным противопоказан противовирусный препарат Фавипиравир.
  3. Тем, кому необходима кислородная поддержка, лучше использовать Метилпреднизолон вместо Дексаметазона.
  4. Только при средне-тяжелом течении болезни определять уровень D-димера (белкового фрагмента, образующегося при растворении сгустка крови, который возникает при свертывании крови, – Ред.).

Когда можно прекратить самоизоляцию?

  • При отсутствии симптомов ОРЗ в течение трех дней. Подсчет начинать через 10 дней после появления симптомов (если SARS-CoV-2 не подтверждено лабораторно).
  • При условии получения отрицательного повторного теста ПЦР – РНК SARS-CoV-2 (через 10 дней после первого положительного теста).

Сколько сохраняется иммунитет после выздоровления от коронавируса?

По последним данным, человек может иметь иммунитет к коронавирусу до восьми месяцев вместо трех-шести месяцев, как считали ранее.

Передается ли вирус от беременной женщины к плоду?

Научно не доказано, что вирус может передаваться от матери к плоду, то есть вертикальным путем.

Безопасна ли вакцинация от коронавируса для беременных?

Доказательств безопасности и потенциальных рисков от вакцинации для беременной и плода недостаточно, хотя прививать должны инактивированной вакциной.

Документы, на которые ориентируются медики при диагностике и лечении коронавируса:

  • Приказ Министерства здравоохранения Украины №10 от 07.01.2021 года.
  • Приказ Министерства здравоохранения Украины №3094 от 31.12.2020 года.

Фото: Depositphotos

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