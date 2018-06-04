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В латексе и с леопардами: 10 самых сексуальных образов Анджелины Джоли

Голливудская актриса Анджелина Джоли отмечает свой День рождения. Ей исполнилось 44 года! Факты ICTV cобрали самые соблазнительные образы звезды.

В латексе и с леопардами: 10 самых сексуальных образов Анджелины Джоли

Анджелина Джоли – одна из наиболее востребованных в мире актрис, а также известна как кинорежиссер и сценарист, успешная фотомодель и посол доброй воли ООН. Помимо этого, Анджелина считается иконой стиля и, по некоторым данным, красивейшей женщиной планеты.

Карьера Джоли началась в конце 80-х.

Тогда 14-летнюю Анджелину пригласили работать моделью на показах одежды, преимущественно в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Кроме того, она появилась в нескольких музыкальных видеоклипах, в том числе Rolling Stones (Anybody Seen My Baby, 1997) и Meat Loaf (видео Rock’n’Roll Dreams Come Through, 1994). В 16 лет она активно начала играть в театре.

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Успех в индустрии кино к Джоли пришел немного позже. Официально первой киноработой Анджелины Джоли считается сыгранная ею в 1993 году роль человекоподобного робота по имени Казелла Кэш Риз в низкобюджетном фантастическом боевике Киборг 2: Стеклянная тень. Особой славы этот фильм Анджелине не принес.

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В латексе и с леопардами: 10 самых сексуальных образов Анджелины Джоли / 9 фотографий

Настоящее признание пришло к ней в 1997 году после участия в телевизионном фильме Джордж Уоллес – тогда Анджелину Джоли номинировали на телевизионную премию Эмми, а также она получила Золотой глобус.

Среди наиболее известных фильмов с участием Анджелины – блокбастеры Лара Крофт: Расхитительница гробниц, Мистер и миссис Смит, Турист, Малефисента и многие другие.

К слову, студия Walt Disney опубликовала первый трейлер фильма Малефисента: Владычица тьмы с Анджелиной Джоли.

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