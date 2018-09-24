Монсеррат Кабалье экстренно госпитализировали

Звезда мировой оперной сцены Монсеррат Кабалье доставлена в одну из клиник Барселоны.

Об этом сообщает газета Vanguardia со ссылкой на источник в окружении певицы.

По имеющимся данным, у 85-летней оперной дивы возникли проблемы с мочевым пузырём, впрочем, никакой операции не потребовалось. Воспалительный процесс был купирован успешно, и уже вскоре Кабалье может быть выписана из клиники.

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К слову, легендарная певица прославилась уникальным диапазоном и сложной для исполнения техникой бельканто. В её внушительном репертуаре (почти 90 ролей) — арии из классических итальянских опер Пуччини, Беллини и Доницетти.

Из-за проблем со здоровьем Монсеррат в последние годы старается воздерживаться от выступлений. Однако в 2012–2013 годах певица, несмотря на почтенный возраст, перенесённый микроинсульт и травму колена, всё-таки выступила в нескольких театрах по всему миру.