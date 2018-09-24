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Скрывала сына: у Мисс Украина 2018 официально забрали корону

Победительница конкурса красоты Мисс Украина 2018 Вероника Дидусенко дисквалифицирована и лишена звания за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей.

Міс Україна 2018

Об этом сообщила на пресс-конференции исполнительный директор организационного комитета конкурса Виктория Киосе, передает Интерфакс-Украина.

Жюри Национального конкурса красоты Мисс Украина-2018 30 сентября переизберет победительницу конкурса.

Киосе отметила, что согласно правилам Мисс Украина, среди прочих требований, участницы не должны состоять в браке в прошлом и на момент проведения конкурса, а также у них не должно быть детей.

Исполнительный директор оргкомитета добавила, что аналогичные правила и на конкурсе Мисс Мира, в котором участвует победительница украинского конкурса.

Появились слухи, что девушка была замужем, при этом не исключено и наличие ребенка.

В интернете пишут, что она якобы была замужем за богатым и немолодым иностранцем.

Читайте: Мисс Украина 2018: кто такая Вероника Дидусенко и 7 лучших фото

Напомним, что накануне финала Факты ICTV запустили свое голосование и предлагают выбрать фаворитку конкурса.

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