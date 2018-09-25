Продюсер Звездных войн скончался в Лондоне

Кинорежиссер и продюсер двух фильмов саги Звездные войны Гэри Куртц умер на 79 году жизни.
В Лондоне умер Кинорежиссер и продюсер фильмов Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда и Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар Гэри Куртц, сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, причиной смерти кинорежиссера в возрасте 78 лет стал рак.
Соболезнования в связи со смертью Куртца выразили актеры Звездных войн, а также кинокомпания Lucasfilm.
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Наибольшую популярность режиссеру принесла работа над фильмами Американские граффити, Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда, Звездные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар и Темный кристалл.
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