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В замки Игры престолов пустят туристов

Из нескольких съемочных площадок популярного сериала Игра престолов сделают туристические достопримечательности.

Гра престолів

Телеканал HBO решил сделать из нескольких съемочных площадок сериала Игра престолов в Северной Ирландии туристические достопримечательности, сообщает Variety.

Фанаты сериала смогут побывать в Винтерфеле, Черном замке и Королевской гавани, а также пойти на экскурсию в Linen Mill Studios.

Развлекательный комплекс Game of Thrones Legacy откроется в 2019 году. Организаторы заявляют, что туристические локации будут гораздо масштабнее всего, что когда-нибудь открывали публике.

На территории каждой из достопримечательностей выставят костюмы, оружие, доспехи и другие экспонаты связанные с сериалом.

LOS ANGELES, CA – AUGUST 08: The Iron Throne on display during the announcement of the Game of Thrones® Live Concert Experience featuring composer Ramin Djawadi at the Hollywood Palladium on August 8, 2016 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Live nation Entertainment )

Читайте: Игра престолов 8: создатели рассекретили финал

К слову, актер Николай Костер-Вальдау рассказал, что был шокирован финалом популярного сериала Игра престолов.

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