PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / 27 лет спустя: Шварценеггер сфотографировался с актрисой из Терминатора/

27 лет спустя: Шварценеггер сфотографировался с актрисой из Терминатора

Известный актер Арнольд Шварценеггер опубликовал фотографию с актрисой Линдой Хэмилтон.

Арнольд Шварценеггер

Известный актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в Instagram две фотографии с актрисой Линдой Хэмилтон. Первая – во время съемок Терминатора 2, вторая – в наши дни.

– Она (Линда Хэмилтон – Ред.) – одна из моих любимых напарниц по фильмам, настоящая крутая женщина и просто замечательный человек. Я невероятно рад снова с ней встретиться, – написал актер.

Разница между двумя фото – 27 лет.

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Читайте: Уилл Смит прыгнул с вертолета в Гранд-Каньон

К слову, американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум возобновили роман.

Фото: schwarzenegger

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Арнольду Шварценеггеру – 71! Самые интересные факты и год жизни
Шварценеггер на своем танке раздавил 9-метровый лимузин
Маленькая вареная макаронина – Шварценеггер о Трампе на встрече с Путиным
Арнольд Шварценеггер
Это же смешно – Шварценеггер поиздевался над стратегией Трампа
I’m back! Первые слова Шварценеггера после операции на сердце
Открылось кровотечение: Арнольда Шварценеггера срочно прооперировали
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггер сыграет федерального маршала в сериале
Кличко і Шварценеггер
Кличко и Шварценеггер на вечеринке не поделили крендель
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка