Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы часто находится и выступает в России, приедет обратно в Украину со своей шоу-программой DIVA.
Ани Лорак планирует приехать в Украину со своей программой в 2019 году.
– Шоу DIVA увидят в Украине в таком масштабном варианте, который был на премьере в Минске. Мы работаем над этим вопросом, и думаю, что в 2019 мы осуществим нашу заветную и долгожданную встречу, – говорит певица в интервью КП в Украине.
К слову, итальянский певец Эрос Рамазотти также выступит в Киеве.
Напомним, как Ани Лорак и Лазарев зажигали под Сердючку в РФ.
Фото: Ани Лорак/Instagram
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