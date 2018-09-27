PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Ани Лорак едет со своей программой назад в Украину/

Ани Лорак едет со своей программой назад в Украину

Украинская певица Ани Лорак, которая в последние годы часто находится и выступает в России, приедет обратно в Украину со своей шоу-программой DIVA.

Ани Лорак планирует приехать в Украину со своей программой в 2019 году.

– Шоу DIVA увидят в Украине в таком масштабном варианте, который был на премьере в Минске. Мы работаем над этим вопросом, и думаю, что в 2019 мы осуществим нашу заветную и долгожданную встречу, – говорит певица в интервью КП в Украине.

К слову, итальянский певец Эрос Рамазотти также выступит в Киеве.

Напомним, как Ани Лорак и Лазарев зажигали под Сердючку в РФ.

Фото: Ани Лорак/Instagram

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Всемирный банк выдвинул условие Украине для получения $800 млн
Миротворці ООН
Миротворцы на Донбассе: Украина, Германия, Франция и США готовят резолюцию в ООН
В США увеличат инвестиции в Украину – Порошенко
Покушение на Михайлика: в Одессе задержали подозреваемых
G7 поддержала обновление ЦИК в Украине
Инновационный мир: какую роль играет Украина
У США есть данные о российских военных на Донбассе
В Нигерии пираты похитили 12 моряков, среди них 3 украинца
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка