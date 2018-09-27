Вероника Дидусенко, победительница конкурса Мисс Украина 2018 заявила, что большинство участниц конкурса состоят в гражданском браке.

Девушка впервые прокомментировала новость о своей дисквалификации.

– Большинство участниц конкурса находятся в гражданском браке. То есть по факту они замужем в глазах организаторов конкурса. Этот пункт давно пора пересмотреть. Оно все настолько неактуально, что его нужно пересматривать”, – рассказала дисквалифицированная победительница.

Кроме того, украинка поделилась планами о решении бороться за изменения правил конкурса красоты не только в Украине, но и глобально.

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Напомним, что Вероника Дидусенко дисквалифицирована и лишена звания за предоставление недостоверной информации о своем семейном положении и отсутствии детей.