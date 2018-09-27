В США Настя Каменских стала гостьей латиноамериканского утреннего шоу, на котором представила свою новую песню Peligroso.

Настя Каменских занимается продюсированием своей новой песни Peligroso в США.

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– С большой гордостью за свою страну и свою команду хочу сказать, что мы все же пришли туда, где еще никто из наших певцов не был до этого! Сегодня состоялась мировая премьера Peligroso на масштабном канале Univision в утреннем шоу Despiert America. Сегодня мы показали, что в Украине есть таланты и профессионалы своего дела! Не за горами Грэмми, о котором я мечтала всю жизнь и еще много новых планов!, – заявила певица.







Настя Каменских покоряет США и местные шоу / 4 фотографии

Не так давно Настя Каменских и Любовь Успенская записали совместную песню Ты же не забыл. Композицию представили на фестивале Жара в Баку.

Фото: kamenskux

Ви део: NKofficial