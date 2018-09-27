На 74-м году жизни умер украинский кинорежиссер Александр Коваль, на счету которого более 80 фильмов.

Александр Коваль умер после продолжительной болезни вечером 26 сентября, сообщил в Facebook кинокритик Сергей Трымбач.

– Болезни мучили его на протяжении последних лет, держался до конца. Теперь он возвращается в ту землю, откуда ушел в большой мир, – село Жердова, на Киевщине, – написал он.

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Александр Коваль как оператор и режиссер стал автором более 80 фильмов, в том числе таких как Путь в тоннель, Меланчина свадьба, Открой себя, Ой, горе, это же гости ко мне, Приют, Дом. Родная земля, Незаконные дети Антона Веберна, Завещание Иосифа Слипого, Терновый венец, Неофиты, Гамлет “с хеппи-эндом”, Голос моей души и других.

Коваль был удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко, Государственной премии имени Александра Довженко.

В последние годы работал преподавателем в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко-Карого.

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Фото: Sergiy Trymbach