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В сети появился первый трейлер Люди Икс: Темный Феникс

В сети опубликовали первый трейлер нового фильма во вселенной Marvel – Люди Икс: Темный Феникс.

Люди Ікс

Киностудия 20th Century Fox опубликовала в Youtube первый трейлер фильма Люди Икс: Темный Феникс.

В этот раз история сфокусируется на Джин Грей и ее борьбе с могущественным космическим существом Фениксом.

После того, как Грей теряет контроль над собой, Людям Икс придется сразиться с одним из самых могущественных врагов.

Последней попыткой рассказать эту историю на большом экране был фильм Люди Икс: Последняя битва.

Читайте: Капитан Marvel: в сети показали долгожданный трейлер

К слову, студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.

Фото: 20th Century Fox (Скриншот)

Видео: 20th Century Fox

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