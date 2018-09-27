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Снова вместе: Перри и Блум вышли на красную дорожку как пара

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум возобновили роман.

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум вместе в качестве пары появились на гала-вечере в защиту Мирового океана, который проходил 26 сентября в Монте-Карло.

Об этом пишет People.

Позируя с князем Альбером II, устроившим благотворительный прием, и княгиней Шарлин, Блум и Перри поддерживали друг друга за спину.

Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе. Фото: Getty Images.

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По словам инсайдера, они выглядели так, как будто между ними действительно есть любовные отношения.

Заметим, что Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016-м, однако через год они разошлись. В 2017-м Блум уже заявлял, что ищет жену.

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